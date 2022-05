"அவ்வளவு தான்!" ட்விட்டரில் வரும் சரவெடி மாற்றங்கள்! பக்கா ஸ்கெட்ச் உடன் களமிறங்கும் எலான் மஸ்க்

Washington

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனம் மிக விரைவில் எலான் மஸ்க் கட்டுப்பாட்டில் வர உள்ள நிலையில், அவர் பல அதிரடி மாற்றங்களை ட்விட்டர் நிறுவனத்தில் கொண்டு வர உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளைக் கடந்த சில வாரங்களாகவே தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தவர் தான் உலக பணக்காரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க். கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு ஏற்ற ஒன்றாக ட்விட்டர் தளம் இல்லை என்று தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார்.

இதனிடையே யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அவர் ஒட்டுமொத்தமாக ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கத் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்தார்.

Elon Musk has lined up a new Chief Executive for Twitter who will replace CEO Parag Agrawal:(ட்விட்டர் நிறுவனத்தில் இருந்து நீக்கப்படும் சிஇஓ பராக் அகர்வால்) All things to know about Elon Musk twitter deal.