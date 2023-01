திடீரென முடங்கிய "விமான சேவை.." தவிக்கும் பயணிகள்.. அமெரிக்காவில் பரபரப்பு!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அமெரிக்கா முழுவதும் பரவலாக விமான சேவை முடங்கியுள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அமெரிக்கா முழுவதும் விமான சேவை முடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் விமான பயணிகள் அவதியடைந்துள்ளனர்.

உலக வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா விமான பயன்பாடு அதிகம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாகும். தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் விமான சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றன. உள்நாடு, வெளிநாடு தினமும் நுற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், அமெரிக்காவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள விமான நிலையங்கள் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படுவது வழக்கம்.

இந்த நிலையில் இன்று அமெரிக்கா முழுவதும் பரவலாக விமான சேவை முடங்கியுள்ளது. கம்யூட்டர் சிஸ்டத்துடன் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அமெரிக்காவின் பல விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதால் பயணிகளும் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகினர். அமெரிக்காவில் அனைத்து விமானங்களின் சேவையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக என்.பி.சி நியூஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

பயணிகள் பலரும் தங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் விமான சேவை முடங்கியதால் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு இருப்பதாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அமெரிக்கா முழுவதும் விமான சேவை முடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து விமான போக்குவரத்து நிபுணர் பர்வேஸ் தமானியா கூறுகையில், அமெரிக்கா இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்கு பிறகு தற்போதுதான் இந்த அளவுக்கு விமான சேவை மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாககவும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.

தொழில் நுட்ப கோளாறை சரி செய்யும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக அமெரிக்காவின் விமான போக்குவரத்து நிர்வாக அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. விரைவில் தொழில்நுட்ப கோளாறு சீர் செய்யப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Airline service across the US has been disrupted due to a technical glitch. It has been reported that air service has been suspended across the United States as never before. Air passengers have suffered due to this.