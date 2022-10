ஜிபிஎஸ்சை மட்டும் நம்பினால் இது தான் கதி போல! 'உடைந்து போன பாலத்திற்கு வழி'.. உயிர் போன பரிதாபம்!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் வட கரோலைனா மாகாணத்தில் உடைந்து போன ஒரு பாலத்தின் வழியை ஜிபிஎஸ் காட்டியதால் அதை நம்பி அப்பாலத்தில் சென்ற நபர் காரோடு ஆற்றுக்குள் பாய்ந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வழி தெரியாத புதிய இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் முன்பெல்லாம் மிகுந்த கஷ்டபட வேண்டும். உள்ளூர் நபர்களிடம் போகும் இடத்தை சொல்லி எந்த வழியாக செல்ல வேண்டும் என்று வழியை கேட்டு செல்ல வேண்டும்.

ஆனால், இப்போதைய ஸ்மார்ட் உலகத்தில் அந்த கவலை எல்லாம் இல்லை. செல்போனில் உள்ள ஜிபிஎஸ் வசதியை பயன்படுத்தி எங்கு வேண்டும் என்றாலும் சென்று விடுகின்றனர்.

English summary

A person who went beyond the GPS showed the route of a broken bridge in the state of North Carolina and died after falling into the Carode River.