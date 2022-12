நடுவானில் டர்புலன்சில் சிக்கி குலுங்கிய விமானம்..பீதியில் உறைந்த பயணிகள்..36 பேர் காயம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் இருந்து ஹவாய்க்கு 278 பயணிகளுடன் பறந்த விமானம் நடுவானில் டர்புலன்சில் சிக்கியதால் அந்த விமானம் பயங்கரமாக குலுங்கியது. இதில் அந்த விமானத்தில் இருந்த 36 பயணிகள் காயமடைந்தனர்.

விமானங்கள் வானில் செல்லும் போது சில நேரங்களில் டர்புலன்ஸில் சிக்குவது உண்டு.

இது வழக்கமானது என்றாலும் சில நேரங்களில் கடுமையாக விமானம் குலுங்கி பயணிகளுக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தி விடும்.

என்னது ரபேல் வாட்ச்.. ரபேல் விமான பாகத்தில் செய்ததா? அண்ணாமலை சொன்னது பொய்யா? உண்மை என்ன?

English summary

A flight from the United States to Hawaii with 278 passengers on board encountered turbulence mid-air and the plane shook violently. 36 passengers on that flight were injured.