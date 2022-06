"மிதக்கும் சொர்க்கம்!" அடேங்கப்பா எத்தனை வசதி! வாயை பிளக்கும் நெட்டிசன்கள்! அதென்ன பறக்கும் விடுதி

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: வாடிக்கையாளர்களைக் கவர நிறுவனங்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வரும் நிலையில், அதுபோன்ற ஒரு முயற்சியின் வீடியோ நெட்டிசன்களை வியக்க வைத்துள்ளது.

இந்த நவீன டிஜிட்டல் யுகத்தில் லாபகரமான தொழிலைச் செய்வது சவால் மிகுந்ததாக மாறி உள்ளது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கவும் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றன.

இதில் பல முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தாலும், வித்தியாசமான தனித்துவமான முயற்சிகளை ஆதரிக்கப் பொதுமக்கள் என்றுமே தவறியது இல்லை. அதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வு தான் இப்போது நடந்துள்ளது.

English summary

Sky Cruise that will function on nucelar power will never lands: (வானத்தில் மிதக்கும் பறக்கும் சொகுசு வீடியோ) Sky Cruise can handle 5000 people that is driven by AI.