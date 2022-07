என்ன சொல்றீங்க.. கிட்ட சென்றால் அவ்வளவுதான? ஆபத்தான செங்கடல்.. அடியில் அப்படி என்னதான் இருக்கு?

Washington

வாஷிங்டன்: செங்கடலின் அடிப்பகுதியில் 10 அடி நீளமுள்ள 'டெத் பூல்' எனப்படும் மரணக்குளம் இருப்பதாகவும், இங்கு மனிதர்கள் உள்பட உயிரினங்கள் சென்றால் உயிரிழந்து விடுவார்கள் என்றும் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பூமியில் 75 சதவீதத்திற்கும் மேலாக நிரம்பியிருப்பது கடல். பல்வேறு அதிசயங்களையும் விலங்கிகனங்களையும் கொண்ட கடலில் பல மர்மங்களும் உள்ளன.

இத்தகைய மர்மங்களை அவிழ்க்கும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் பல ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனாலும், இன்றும் அவர்களால் முழுமையாக இதில் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவுக்கு பல மர்மங்களை கொண்டதாகவே கடல் அறியப்படுகிறது.

American scientists reported that there is a 10-foot-long 'pool' at the bottom of the Red Sea, and human beings will lose if they go here.