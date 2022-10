'வருங்காலத்தில் பசுபிக் பெருங்கடலே இருக்காது'.. புதிய கண்டமாக உருவாகும்.. ஆராய்ச்சியாளர்கள் பகீர்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பூமியின் டெக்டானிக் பிளேட்டுகளை ஆய்வு செய்ததில் அடுத்த 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் பசுபிக் பெருங்கடல் மறைந்து போய் புதிய அமாசியா கண்டம் உருவாகும் என்று அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் திடுக்கிடும் தகவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

பூமி எப்படி தோன்றியது என்பது தொடங்கி, பூமியில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மாற்றங்கள், பேரண்டத்தில் நடைபெற்று வரும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றையும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்தும் விஞ்ஞானிகள் தொடர் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த ஆய்வுகளில் பூமியை நாம் பாதுகாக்கா விட்டால் என்ன நடக்கும்... வருங்கால தலைமுறைகள் என்னென்ன சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.. என்பன போன்ற பல திடுக்கிடும் முடிவுகள் வெளியாகி கொண்டு தான் இருக்கின்றன.

After studying the Earth's tectonic plates, scientific researchers have revealed startling information that within the next 300 million years, the Pacific Ocean will disappear and the new continent of Amaziah will form.