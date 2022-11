"நம்பர் 38.." கொசுவில் இருந்த சீக்ரெட் கோட்! அடேங்கப்பா இது வேற லெவலில் இருக்கே! நெட்டின்சன்கள் ஷாக்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உங்களை திடீர் திடீரென எங்கிருந்தோ வரும் கொசுக்கள் கடிக்கிறதா? அதுக்கு என்ன காரணம் என்று புதிய விளக்கத்தை நெட்டிசன்கள் கூறி வருகின்றனர்.

உலகில் உள்ள அனைத்து கண்டங்களில் இருக்கும் உயிரினங்களில் ஒன்று கொசுக்கள் தான். காடுகள் முதல் பாலைவனங்கள் வரை பல வகையான கொசுக்கள் இங்கு உள்ளன.

உலகில் மனிதர்களை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் கொசுக்கள் குறித்து இணையத்தில் இப்போது மிகவும் வினோதமான ஒரு தகவல் பரவுகிறது. அதைப் படித்தால் நமக்கு நிச்சயம் அச்சம் வரும்

ஒரு சிலரை மட்டும் கொசு அதிகம் கடிக்குதே.. ஏன் என்று யோசிச்சு இருக்கீங்களா? ஆய்வு சொல்லும் தகவல் இதோ

English summary

Internet is divided as some says govts are using mosquitoes to spy people: Mosquitoes might be used for spying the people.