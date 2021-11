ட்விட்டர் சிஇஓ பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஜாக் டோர்சி.. புதிய சிஇஓ ஆக பராக் அக்ரவால் நியமனம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரும் தலைமை செயல் அதிகாரியுமான ஜாக் டோர்சி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்திய நிறுவனங்கள் எனப் பட்டியலிட்டால் அதில் பேஸ்புக்கும் ட்விட்டரும் நிச்சயம் இடம் பெறும். அதிலும் குறிப்பாக ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் பங்கு முக்கியமானது.

வெறும் 140 எழுந்துகளை கருத்துகளைப் பதிவிட வேண்டும் என்ற ட்விட்டரின் கான்செப்ட் உலகளவில் ஹிட் அடித்தது.

English summary

Twitter CEO Jack Dorsey has announced that he is stepping down. Twitter's Chief Technology Officer (CTO) of Twitter, Parag Agrawal, will take over the role as CEO.