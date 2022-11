பேறுகால விடுப்பில் இருந்தவங்களையும் விடல மெட்டா நிறுவனம்..பறந்த பணிநீக்க மெயில்.. பதறிய பெண் ஊழியர்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா நிறுவனமும் லே ஆஃப் எனப்படும் பணி நீக்கம் நடைமுறையை தொடங்கிவிட்டது. மொத்தம் 11 ஆயிரம் ஊழியர்களை மெட்டா நிறுவனம் நீக்கியுள்ளது. பேறுகால விடுப்பில் இருந்த அன்னேகா படேல் என்ற ஊழியரையும் மெட்டா நீக்கி அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.

எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் 50 சதவீதம் பேரை பணியில் இருந்து நீக்கினார்.

இந்த செய்தியின் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் சமூக வலைத்தளத்தின் மற்றொரு ஜாம்பவான் நிறுவனமான பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனம் மெட்டா (Meta) வும் அதிரடியாக பணி நீக்கத்தை கையில் எடுத்தது.

English summary

Facebook's parent company, Meda, has also started layoffs. Meda has laid off a total of 11,000 employees. Meda also shocked by removing the employee Anneka Patel who was on maternity leave.