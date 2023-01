என்ன இது ரின் சோப் மாதிரி இருக்கு.. சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்ட புதிய டிவைஸ்.. கலாய்த்த நெட்டிசன்ஸ்

சம்சங் நிறுவனம் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய டிவைஸ் பாப்பதற்கு ரின் சோப் போலவே இருப்பதால் நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மின்னணு பைல்ஸ்களை சேமித்து வைக்க உபயோகப்படும் புதிய ஷீல்டு (T7 Shield PSSD) டிவைஸ் குறித்த விளம்பரத்தை சம்சங் நிறுவனம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருந்தது. இந்த பதிவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும் பார்ப்பதற்கு அச்சு அசலாக ரின் சோப் மாதிரியே இருப்பதாக கூறி கலாய்த்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

மின்னணு கருவில் உற்பத்தியில் உலக அளவில் கொடி கட்டி பறக்கும் நிறுவனங்களில் ஒன்று சம்சங். தென்கொரியாவை தலைமையிடமாக கொண்ட இந்த நிறுவனம் டிவி, பிரிட்ஜ், ஏசி என வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தொடங்கி செல்போன்கள் வரை விற்பனை செய்து வருகிறது.

இந்தியாவில் சாம்சங் பிராண்டிற்கு என தனி ஒரு வாடிக்கையாளர் கூட்டமே உள்ளது. குறிப்பாக செல்போன் விற்பனையில் இந்தியாவில் தனக்கென தனி இடத்தை இந்த நிறுவனம் வைத்துள்ளது. அவ்வபோது லேட்டஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கருவிகளையும் வெளியிட்டு வருகிறது.

English summary

Samsung posted an advertisement on its Instagram page about the new Shield (T7 Shield PSSD) device used to store electronic files. Many netizens who have seen this video are commenting that it looks like the original Rin Soap.