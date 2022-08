ஊழல் வழக்கில் சேம்சங் துணைதலைவர்.. 'பொது மன்னிப்பு வழங்கிய தென்கொரியா'.. இனி பொறுப்புகளை பார்க்கலாம்

Washington

வாஷிங்டன்: சாம்சங் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவருக்கு தென் கொரியா அதிபர் பொது மன்னிப்பு வழங்கியுள்ளாதன் மூலம் லீ ஜோ யோங்குக்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இனி அவர் முழு அளவில் நிறுவனத் தலைவராக பணியாற்ற முடியும்.

எலக்ட்ரானிக் துறையில் முன்னணி வகிக்கும் நிறுவனங்களில் சம்சங் நிறுவனமும் ஒன்று. செல்போன் தொடங்கி, டிவி, பிரிட்ஜ் என உலக எலக்ட்ரானிக் துறையில் சம்சங்ங் நிறுவனம் பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

தென்கொரியாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் இந்த நிறுவனம் 84 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்தது.

South Korea's president has granted amnesty to Samsung's vice president, easing restrictions on Lee Jo-yong. With this, he can now work as a full-fledged company leader.