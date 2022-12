'எந்திரன்' பாணியில் மனித மூளைக்குள் சிப்.. எலான் மஸ்க்கின் பலே திட்டம்.. என்னெல்லாம் நடக்கப்போகுதோ?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மனித மூளைக்குள் சிப் பொருத்தி அதனை கம்ப்யூட்டரில் இணைத்து, மனிதர்கள் தங்கள் மனதில் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை கம்ப்யூட்டரில் செயல்படுத்தும் திட்டத்தை எலான் மஸ்கின் நிறுவனம் விரைவில் செயல்படுத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஸ்டார்லிங் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் சமீபத்தில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கினார்.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய கையோடு அவர் மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகள் எல்லாம் உலகம் முழுவதிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்தது.

English summary

Elon Musk, the world's richest man, has said that his Neuraling company will test a plan to implant a chip in the human brain in the next six months. It is said that by implanting the chip information can be exchanged with the computer.