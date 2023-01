வாடகையை கொடுங்க.. ட்விட்டர் நிறுவனம் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு.. எலான் மஸ்க்கிற்கு என்னாச்சு?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்தே ட்விட்டர் நிறுவனமும் அதன் ஊழியர்களும் கடும் நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகின்றனர். அதிரடியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு பெரும் குழப்பத்தை ஒருபக்கம் எலான் மஸ்க் ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், நிதி நெருக்கடியிலும் ட்விட்டர் தவித்து வருகிறதோ... என்று எண்ணத்தோன்றும் அளவுக்கு அடுத்தடுத்து நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலக பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கடந்த மாதம் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை தன் வசப்படுத்தினார்.

சுமார் 3.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கொடுத்து ட்விட்டரை வாங்கியதில் இருந்து எலான் மஸ்க் அந்த நிறுவனத்தில் மேற்கொண்டு வரும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களையே தலை சுற்ற வைக்கும் அளவுக்கு இருந்தது.

2022ஆம் ஆண்டில் ’இரட்டைக் குழந்தைகள்’ அதிகம் போலயே! எலான் முதல் நயன்தாரா வரை! பிரபலங்கள் லிஸ்ட்!

English summary

Ever since Elon Musk bought Twitter, Twitter and its employees have been going through tough times. On the one hand, Elon Musk is causing great confusion by taking various measures, and Twitter is also suffering from financial crisis.