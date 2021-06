தடுப்பூசி போட்டால் 'கஞ்சா' இலவசம்.. கொரோனா வேக்சினை ஊக்குவிக்க.. வேற லெவலுக்கு சென்ற அமெரிக்கா

Washington

வாஷிங்டன்: கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்பவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்பவர்களுக்கு இலவசமாகக் கஞ்சா வழங்கும் திட்டத்திற்கு அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாகாணம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

கொரோனா பரவல் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக உலகையே புரட்டிப் போட்டு வருகிறது. அனைத்து நாடுகளும் கொரோனாவால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டன

பின்தங்கிய & வளரும் நாடுகள் மட்டுமின்றி வளர்ந்த நாடுகளையும் கூட கொரோனா பரவல் விட்டு வைக்கவில்லை. அமெரிக்கா. பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு மிக மோசமாகவே இருந்தது.

To encourage people to get Covid shots, Washington State allows adults to claim a free marijuana joint. In this “Joints for Jabs,” 21+ will get free joints after vaccination.