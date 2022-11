ஹேப்பியா.. வாட்ஸ்அப்பில் வருகிறது சூப்பர் அப்டேட்.. இனி நீங்கள் 'இதையும்' ஸ்டேடசாக வைக்க முடியும்!

Washington

வாஷிங்டன்: வாட்ஸ் அப் செயலியில் தற்போது புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை மட்டுமே ஸ்டேட்டஸ் ஆக வைக்கும் வசதி இருக்கும் நிலையில், புதிய அப்டேட்டாக வாய்ஸ் நோட்ஸ்களையும் இனி ஸ்டேட்டசாக வைக்கும் வசதியினை அறிமுகம் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

உலக அளவில் அதிகம் பேர் பயன்படுத்தக்கூடிய சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றாக வாட்ஸ் அப் உள்ளது.

காலையில் விழித்ததும் இப்போதெல்லாம் எல்லோரும் முதலில் பார்ப்பது வாட்ஸ் அப் ஆகத்தான் இருக்கும் என்றும் சொல்லும் அளவுக்கு ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துவர்களில் மத்தியில் வாட்ஸ் அப் பிரபலம் ஆகிவிட்டது.

It is reported that while the WhatsApp application currently has the facility to set only photos and videos as status, as a new update, the facility to set voice notes as status is also being introduced.