இப்படியா பண்ணுவீங்க.. பேசிக்கிட்ருக்கேன்ல.. ‘எங்களுக்கும் பசிக்கும்ல..’ - அப்செட்டான டிடிவி.தினகரன்!

News

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பத்தூர் : அமமுக செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டி.டி.வி தினகரன் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போதே தொண்டர்கள் பெரும்பாலானோர் கலைந்து சென்றதால், அதிர்ச்சி அடைந்த டி.டி.வி.தினகரன், கோபமாகப் பேசினார்.

அமமுக பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் அறிவித்துள்ளார். முன்னதாக, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் சென்று அமமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று வருகிறார் தினகரன்.

அந்த வகையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் - கிருஷ்ணகிரி சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் கழக செயல் வீரர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

பிரதமரின் அன்பு கட்டளையை ஏற்போம்.. இந்தியனாய் இருப்போம்! தேசிய கொடியேற்ற சொல்லும் நடிகர் பார்த்திபன்

English summary

While AMMK general secretary TTV Dinakaran was speaking, most of the ammk volunteers got up and went to have food.