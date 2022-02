அடப்பாவிகளா அங்கேயுமா?... மெடா வெர்ஸ் உலகிலும் பாலியல் பலாத்காரமா?...புகார் அளித்த பெண்ணால் பரபரப்பு

News

oi-Abdul Muthaleef

மெடாவெர்ஸ் என்கிற நவீன தொழில் நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. மெடாவர்ஸ் விர்ச்சுவல் உலகில் (மெய்நிகர் உலகம்) விர்ச்சுவல் இமேஜாக நுழைந்த பெண் ஒருவரை அங்கிருந்த விர்ச்சுவல் மர்ம நபர்கள் 3 பேர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்திடம் அப்பெண் புகார் அளித்துள்ளார். பெண் எந்த வடிவில் தனியாக வந்தாலும் பாவிப்பயல்கள் இப்படித்தான் நடப்பார்களா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

The 43-year-old woman alleged, “Within 60 seconds of joining—I was verbally and sexually harassed—3-4 male avatars, with male voices, essentially, but virtually gang-raped my avatar and took photos.