கடன் பிரச்சினை தீரும்..சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் தரும் செவ்வாய்கிழமை விரதம் - ஆன்மீக பரிகாரங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ருணம், ரோகம் சத்ரு இந்த மூன்றும் இல்லாதவன் நிம்மதியான மனிதன். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு கடன் இருந்தால்தான் தூக்கமே வரும். அதே போல சொந்த வீடு ஆசையும் சிலருக்கு நிறைவே நிறைவேறாது. வாடகை வீட்டிலேயே வாழ்க்கையை கழிப்பார்கள். சொந்த வீடு வாங்கவும், அப்படியே வாங்கினாலும் அதில் வசிக்கவும் யோகம் வேண்டும். கடன் தொல்லை நீக்கி சொந்த வீட்டில் வசிக்கும் யோகம் தருபவர் செவ்வாய் பகவான். செவ்வாய் விரதம் இருந்து சில பரிகாரங்களை செய்தால் சொந்த வீடு யோகம் கிடைக்கும் கடன் தொந்தரவுகள் நீங்கும். ஆடி செவ்வாய்கிழமையன்று இந்த பரிகாரத்தை ஆரம்பிங்களேன்.

செவ்வாய்கிழமை மங்களகரமான நாள். பூமிக்கு அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி செய்யும் நாள். செவ்வாய் பகவான் ஒருவர் ஜாதகத்தில் வலிமையாக இருந்தால் அவர் வீடு, நிலம் சொத்துக்கள் வாங்கி சொந்த வீட்டில் வசிப்பார். அதே நேரம் செவ்வாய் உங்க ஜாதகத்தில் பலவீனமாக ஆக இருந்தால் சொந்த வீடு சிலருக்கு அமையவே அமையாது. அதே போல கடன் பிரச்சினை காலை சுற்றிய பாம்பாக இருந்து கவலையை ஏற்படுத்தும்.

கடன் தொல்லை நீங்கவும், சொந்த வீடு வாங்கவும் சில பரிகாரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பரிகாரங்களை செய்தால் கடன் பிரச்சினைகள் தீரும் கூடவே சொந்த வீடு யோகமும் அமையும்.

1 வருஷம் ஆயிருச்சு..தடுமாற்றம் வேண்டாம்! முதல்வருக்கு முக்கிய கோரிக்கை வைத்த அன்புமணி! பரபர அறிக்கை!

English summary

Chevvai kilamai viratham parikaram: (சொந்த வீடு யோகம் தரும் செவ்வாய்கிழமை விரதம்) lord murugan tuesday fasting for own house. Mars and Venus help to maintain the dignity of a home offer prayer to lord murugan Tuesday strong mars for bye own house.