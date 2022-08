வாங்குற சம்பளம் சட்டுன்னு கரைஞ்சி போயிருதா.. வியாழக்கிழமைகளில் இதை பண்ணுங்க.. செலவு ஸ்டாப்!

Spirtuality

சென்னை: கையிலே வாங்கினேன் பையிலே போடலை காசு போன இடம் தெரியலை என்று மாத சம்பளதாரர்கள் பலர் பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள். மாத மாதம் ஏதாவது ஒரு விரைய செலவு வந்து விடுகிறதே என்ன செய்தால் அநாவாசிய செலவுகளைத் தவிர்க்கலாம் என்றும் பலரும் இன்றைக்கு யோசிக்கின்றனர். வீண் விரைய செலவுகளைத் தவிர்த்து சுப விரைய செலவாக மாற்ற சில பரிகாரங்கள் உள்ளன. அந்த பரிகாரங்களை எப்படி செய்யலாம் எந்த நாளில் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

மாத சம்பளத்தை வாங்கியவுடன் நாம் எந்த செலவும் செய்யாமல் முதல் செலவாக கல் உப்பு வாங்க வேண்டும். இப்படி செலவு செய்வதால் குபேர நன்மை ஏற்பட்டு பண வரவு அதிகரிக்கும். வீண் விரைய செலவு வர வாய்ப்பு இல்லை.

தினமும் காலை லட்சுமி படத்திற்கு முன்பு நல்லெண்ணெயில் திரியிட்டு விளக்கினை ஏற்கினால் தனலட்சுமி உங்கள் வீட்டில் குடியிருப்பாள். எந்த நல்ல காரியத்தை தொடங்கினாலும் சனி மூளையில் கற்பூரம் கொளுத்தி தொடங்கினால் சனி பகவானின் கருணை ஏற்பட்டு செல்வம் அதிகரிக்கும்.

