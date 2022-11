கொட்டும் மழை.. ஐயப்பனை காண சபரிமலையில் அலைமோதும் பக்தர்கள்..எங்கும் எதிரொலிக்கும் சரண கோஷம்

Spirtuality

சபரிமலை: கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் 1.25லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். சபரிமலை எங்கும் சரண கோஷம் எதிரொலித்து வருகிறது.

கேரளாவில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல பூஜைக்காக கடந்த புதன்கிழமை மாலை நடை திறக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்த பக்தர்கள் கொட்டும் மழைக்கு இடையே தரிசனம் செய்தனர்.

முதல் நாளான வியாழக்கிழமை மட்டும் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர். ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மூன்று வேளையும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

Lakhs of Devotees flock to Sabarimala to Dharsan to Ayyappan Devotees throng the Sabarimala Ayyappan temple despite the pouring rain. More than 1.25 lakh people have had darshan of Sami in the last 3 days alone. Sarana Kosha is echoing everywhere in Sabarimala.