தண்ணீரை இப்படி செலவு பண்ணுங்க..பணம் ஆறாக பெருகி உங்க வீட்டிற்கு வரும்..ஆன்மீக ரகசியங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பணம் சம்பாதிப்பதற்கு பல மணி நேரம் உழைத்தாலும் சிலருக்கு 1000 ரூபாய் கூட கூலி கிடைக்க சிரமமாக உள்ளது. ஒரு சிலருக்கோ பணம் எளிதாக சம்பாதிக்க முடிகிறது. குறிப்பாக மார்வாடிகள் மிகப்பெரிய வணிகர்களாகவும் பணத்தை எளிதில் ஈர்ப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு மட்டும் பணம் எப்படி சேருகிறது? சாமானிய மக்களும் பணத்தை ஈர்ப்பது எப்படி என்பது குறித்து ஆன்மீக ரீதியான பரிகாரங்களைப் பார்க்கலாம்.

செல்வம் சேர சில சூட்சுமங்கள் இருக்கின்றன. நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்.. நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று நினைப்பதும் பேசுவதுமே பணத்தை ஈர்க்கும் ரகசியமாக உள்ளது. சிலரோ பணத்தை தண்ணீராக செலவு செய்கிறான் என்று சொல்வார்கள். அந்த தண்ணீர்தான் பணத்தை ஈர்க்கும் மிகப்பெரிய பொருளாக உள்ளது.

வெளியூர் செல்லும் போது மட்டுமல்லாது எங்கு சென்றாலும் கை பையில் தண்ணீர் உடன் வைத்திருங்கள்... தண்ணீர் சிக்கனம் மிக மிக அவசியம்..தண்ணீரை சேமிப்பது பணத்தை ஈர்க்க கூடிய நேரடி தொடர்பு கொண்டது. நம்முடைய வீட்டில் கூட ஈசான்ய மூலையில் தண்ணீரை கீழ்நிலை தொட்டியில் சேகரிப்பார்கள். பண்டைய காலங்களில் ஈசான்ய மூலையில் கிணறு வெட்டியது கூட வாஸ்து படி செல்வம் சேரத்தான்.

Some people find it difficult to earn even 1000 rupees despite working long hours to earn money. Few people can earn money easily. Marwadis in particular are great traders and easy money attractors. How do they get the money? Common people can also look at spiritual remedies on how to attract money.