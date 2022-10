துள்ளி வந்த வேல்..கையில் வாங்கிய சிக்கல் சிங்கார வேலர்..ஆறாக பெருகிய வியர்வை..விண்ணை எட்டிய அரோகரா

Spirtuality

நாகப்பட்டினம்: சிக்கலில் வேல்வாங்கி செந்தூரில் சம்ஹாரம் செய்தான் முருகன் என்று கந்தபுராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நாகை அருகே சிக்கலில் அமைந்துள்ள சிங்காரவேலர் கோவில் புகழ்பெற்ற முருகன் கோவில். சூரனை சம்ஹாரம் செய்ய அன்னை பார்வதியிடம் சக்தி வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது முருகப்பெருமான் முகத்தில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளிர்த்ததைப் பார்த்து பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கமிட்டனர்.

ஒரு காலத்தில் மல்லிகை வனமாக இருந்த இடமாம். ஆயிரம் வருடங்களுக்கும் மேல் பழமையான கோயில். வசிஷ்டர் ஆசிரமம் இருந்த இடம் என்று தலவரலாறு சொல்கிறது. மல்லிகை தான் இங்கே தலவிருக்ஷம் என்று கூறுகின்றனர்

தேவலோகத்துப் பசுவான காமதேனு தன் சாபம் நீங்க, வசிஷ்டரின் ஆசிரமம் அமைந்திருந்த மல்லிகை வனம் என்னும் சிக்கல் தலத்திற்கு வந்து, மேற்குப் பக்கம் உள்ள தீர்த்தத்தில் தன் பாவம் தீர வேண்டுமென நினைத்து நீராடியது. காமதேனு முழுகி எழுந்த போது அதனுள் இருந்த ஆத்ம சக்தி பெருகி குளம் முழுக்கப் பாலாக மாறியது.

அந்த குளமே இன்று 'தேனு தீர்த்தம்' எனவும் வழங்கப்படுகிறது. அங்கு வந்த வசிஷ்ட முனிவர் பால் குளத்தைப் பார்த்து அதில் இருந்து வெண்ணெயைத் திரட்டி எடுத்து சிவலிங்கமாக்கி அதற்கு பூஜை செய்தார். பூஜையை முடித்தபின் அந்த சிவலிங்கத்தை மாற்று இடத்தில் சேர்க்க எண்ணி அதை எடுக்க முயன்றார். அது எடுக்க இயலாமல் அந்த வெண்ணெய் லிங்கம் அவர் கையில் சிக்கிக் கொண்டது. அதனாலேயே இத்தலம் சிக்கல் என்றும் காமதேனு நீராடிய தீர்த்தம் பாற்குளம் என்றும் விளங்குகிறது. இறைவன் வெண்ணெய்யப்பர், நவநீதேஸ்வரர் எனவும் வழங்கப்பெறுகிறார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் இன்று சூரசம்ஹாரம்.. சூரபத்மனை வதம் செய்கிறார் முருகப்பெருமான்

English summary

Sikkal Singaravelar temple is a famous temple of Murugan situated in the complex near Naga pattinam. A ceremony was held to procure power from Mother Parvati to perform Soora Samharam. At that time the devotees chanted Arogara, seeing sweat on Lord Muruga's face.