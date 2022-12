இருமுடி தாங்கி.. ஒருமனதாகி..ஐயப்பனை காண படையெடுக்கும் பக்தர்கள்.. அன்னதானத்திற்கு குவியும் அரிசி

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலையில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்துள்ளனர். கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க இன்று முதல் முதியவர்கள், சிறுவர்களுக்கு தனிவரிசை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இருந்து பல டன் காய்கறிகள், அரிசிகள் சபரிமலை கோவில் அன்னதானத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜைக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் நாளுக்குநாள் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. கடந்த 32 நாட்களில் 20,88,398 பேர் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். 32 நாட்களில் 23.37 லட்சம் பேர் முன்பதிவு செய்திருந்த நிலையில் 20.88 லட்சம் பேர் தரிசனம் செய்துள்ளனர். சபரிமலையில் பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் தினமும் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

வரலாறு காணாத கூட்டத்தால் நெரிசலில் சிக்கி பக்தர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை தொடர்ந்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், பக்தர்கள் சிரமமின்றி தரிசனம் செய்யவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

அதன்படி பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

சபரிமலை ஐயப்பனை காண குவியும் கூட்டம்.. முதியவர்கள், குழந்தைகள் தரிசனம் செய்ய தனி வரிசை

