திருப்பதியில் ஏழுமலையானுக்கு பிரம்மோற்சவம்.. பெரிய சேஷ வாகனத்தில் அருள்பாலிக்கும் மலையப்பசுவாமி

திருமலை: திருப்பதியில் ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி உள்ளது. பூலோக வைகுண்டமாக காட்சி அளிக்கும் திருமலையில் பெரிய சேஷ வாகனத்தில் இன்று மலையப்ப சுவாமி உலா வந்து அருள்பாலித்தார்.

கலியுக தெய்வமான சீனிவாச பெருமாளுக்கு முதலில் பிரம்ம தேவன் உற்சவத்தை நடத்தியதால் பிரம்மோற்சவம் என அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும் 9 நாட்களும் பலவித வாகனங்களில் உற்சவ மூர்த்திகளான ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி எழுந்தருளி பல்வேறு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கவுள்ளார். புரட்டாசி மாதத்தில் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரியுடன் நிறைவு பெறும்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் பிரம்மோற்சவத்திற்கான அங்குரார்பனம் நேற்றிரவு நடைபெற்றது. இதில் சீனிவாச பெருமாளின் சர்வ சேனாதிபதியான விஷ்வசேனதிபதியை கோயில் அர்ச்சகர்கள் ஜீயர்கள் முன்னிலையில் மேற்கு திசையில் உள்ள வசந்த மண்டபத்திற்கு நாதஸ்வரங்கள் முழுங்க கொண்டு சென்றனர்.

திருப்பதி பிரம்மோற்சவம்..பூலோக வைகுண்டமாக மாறிய ஏழுமலையான் கோவில் - என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்

