விநாயகர் சதுர்த்தி 2022: அருகம்புல்லுக்கும் வெள்ளெருக்கம்பூவிற்கும் பெருமை தந்த பிள்ளையார்

சென்னை: விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபடுவதோடு சிதறுகாய் நேர்த்திக்கடன் செய்கின்றனர். வினைகள் தீர்க்கும் விக்னேஸ்வரனுக்கு சிதறுகாய் உடைத்து வழிபடுவது வழக்கமாயிற்று. அதே போல அருகம்புல்லை வைத்து அர்ச்சனை செய்கிறோம். எத்தனையோ பூக்கள் இருக்க எளிமையான அருகம்புல்லையும், எருக்கம்பூவையும் ஏன் வைத்து வழிபடுகின்றனர் என்று பார்க்கலாம்.

பிள்ளையாரப்பா என்னுடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்று நான் சிதறுகாய் போடுகிறேன் என்று பலரும் வேண்டிக்கொள்வார்கள். மூட்டை மூட்டையாக தேங்காயை விநாயகர் முன்பாக உடைப்பார்கள்.

விக்னங்களை விலக்கும் விக்னேஸ்வரருக்கு நம்முடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிய பிறகு, 1, 3, 5, 7, 9, 18 என்ற ஒன்பதின் பெருக்கமாக தேங்காயை சிதறு காயாக உடைத்து வழிபட வேண்டும். இதற்கும் ஒரு புராண கதை உள்ளது.

English summary

Vinayagar chathurthi 2022: Why Vinayagar wear Arugampul,Erukkam poo garlands: அருகம்புல்லுக்கும் வெள்ளெருக்கம்பூவிற்கும் பெருமை தந்த பிள்ளையார்..காரணம் தெரியுமா? Pillaiyar accepted as his own the simple arugula and erukampoo, which have many flowers.