Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது தொடங்கிய குக் வித் கோமாளி மூன்றாவது சீஸனில் கிரேஸ் காமெடி வேற லெவல் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

முதல்நாளே கிழிஞ்சு போச்சு.. போகப்போக இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்க போகுதோ...ஆட்டம் ஆரம்பம்

என்ன இருந்தாலும் முதல் நாளிலேயே இப்படியா என்று பலரும் திகைத்துப்போய் இருக்கிறார்கள்.

ஒரே பாட்டு மூலமாக...கிரஸ்ஸாக வலம் வந்தவர்...குக் வித் கோமாளியில் அறிமுகம்.. இனி இவர் தான் அவரா??

English summary

Fans are claiming that Grace Comedy is another level in the third season of Cook With Comali which has just started.However, many people are amazed that this is the first day.