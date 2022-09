புகைப்படத்தை காட்டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த இளம் தம்பதிகளான நவீன்,கண்மணி... குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலர்ஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கண்ட நாள் முதல் சீரியலின் கதாநாயகனாக நடித்து வரும் நவீன் செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கும் கண்மணியை சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

இளம் தம்பதிகளாக இருக்கும் இவர்கள் ஜோடியாக தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக புகைப்படங்களை வெளியிட்டு இருப்பதால் ரசிகர்கள் இவர்களிடம் பல கேள்விகளை கேட்டு வருகிறார்கள்.

கலர்ஸ் தமிழ் ஜோடிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..அதுவும் இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா??மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

English summary

Naveen, who is playing the lead role in the Tamil serial kanda naal mudhal, has married Kanmani, who is a newsreader, a few months ago. They are a young couple, and their photos posted on their Instagram page are getting congratulations from many people. Now Kanmani and Naveen are posting photos together as a result of the love of Chikars. . They have their wedding photos in hand.