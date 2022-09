நடிகர் பிரேம்குமாரின் மகனா இவர்.. மகனை குறித்த பெருமை.. வியப்பில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் பிரேம் குமார் பல நாட்களுக்குப் பிறகு தன்னுடைய மகனை குறித்த செய்தியை தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து உள்ளார்.

பிரேம் குமாருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகன் இருக்கிறாரா என்று பலர் வியப்பில் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

நடிகர் பிரேம் குமார் இந்தியாவின் வருங்கால கிரிக்கெட் வீரர் என்று தனது மகனை மகிழ்ச்சியோடு ரசிகர்களிடம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

After several days, actor Prem Kumar shared the news about his son on his Instagram page.Many people are wondering whether Prem Kumar has such a big son. He happily introduced his son to the fans as the future cricketer of India.