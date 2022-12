தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு பற்றி ட்வீட் செய்து டெலிட் செய்த ராஜு.. கடைசியில் இப்படி ஒரு பிரச்சனையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் சீரியலில் அறிமுகமாகி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் சீசன் 5 டைட்டில் வின்னர் ஆக இருக்கும் ராஜு தன்னுடைய சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் ரசிகர்களுக்கு புது அப்டேட் கொடுத்து சில நிமிடங்களில் அந்த போஸ்ட்டை டெலிட் செய்திருக்கிறார்.

டைட்டில் ஜெயிச்ச ராஜு இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவருடைய எதிர்பாராத மகிழ்ச்சியை சில நிமிடங்களில் ரசிகர்களிடமிருந்து மறைக்க காரணம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

ராதிகா, கோபியை வெளுத்து வாங்கிய தாத்தா.. பாக்கியாவுக்கு எதிராக ஈஸ்வரியின் வில்லத்தனமான முடிவு

English summary

Raju, who made his serial debut on Vijay TV and became the season 5 title winner of Bigg Boss, gave a new update to his fans on his social media page and deleted the post within a few minutes.While fans are waiting to see what the title Raju is up to now, the reason behind his unexpected happiness has been revealed for a few minutes.