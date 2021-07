செமையா இருக்கீங்க மாமியார்.. வெட்கத்தில் புன்னகை பூத்த செந்தில் குமாரி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை :சீரியலில் மாமியார் ரோலில் பார்த்து வந்த செந்தில்குமாரியை நிஜத்தில் பார்த்த ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் இருக்கின்றனர்.

மீனாட்சியின் மாமியாராக நடித்தவர் இப்போ மாடர்ன் உடையில் மின்னுவதைப் பார்த்து இன்ஸ்டாகிராமில் லைக் பட்டன் தெரிக்கிறதாம்.

நடிக்கும்போது கேரக்டராக மாறலாம் ஆனால் நடிப்புக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணி இருக்காங்கன்னு பார்த்தவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக புலம்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Actress Senthkl Kumari has enacted mother and mother in law roles in many serials. Her recent photos have become viral in social media.