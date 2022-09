"கீழ்த்தரமான மனிதர்கள்”வாணி போஜன் வெளியிட்ட பதிவு..இது யாருக்கான பதிலடி என்று தெரிகிறதா.!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை வாணி போஜன் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கடுப்பாகி சில வார்த்தைகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஒரு சில நாட்களாகவே வாணி போஜனை பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வரும் கருத்துகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லி இருக்கிறாரா என்று பலர் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

தன்னைப் பற்றி தப்பாக பேசிய நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு தான் இந்த அறிவுரையா? என்று நெட்டிசன்கள் கோர்த்து விட்டிருக்கிறார்கள்.

கால்வாய் விரிவாக்கம்.. சைதாப்பேட்டை காவாங்கரையிலிருந்து மக்கள் இடமாற்றம்.. என்ன நடந்தது?

English summary

Vani Bhojan posted on Instagram page today, "I can't stop rumours. I can't really change the minds of people who believe in them, I can only laugh at these lowly people who have nothing to say about me..." They are listening.