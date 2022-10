நடிகை திவ்யாவுக்கு ஆதரவாக அர்னாவ் பற்றி வெளிப்படையாக பேசிய நடிகை..இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை திவ்யா ஸ்ரீதர் தன்னுடைய கணவரான அர்னாவ் மீது பரபரப்பான பல குற்றச்சாட்டுகளை கூறியிருக்கிறார்.

திவ்யா கூறியது எல்லாமே போய் என்று அர்னாவ்வும் திவ்யா மீது குற்ற சாட்டுகளை கூறியிருக்கிறார்.

நடிகை இந்த நிலையில் திவ்யாவிற்கு ஆதரவாக அர்னாவ்வுடன் நடிக்கும் நடிகை ஒருவர் அர்னாவ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் செய்த செயலை பற்றி பரபரப்பான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Small screen actress Divya Sridhar has made several sensational allegations against her husband Arnaav.Arnav also accused Divya that everything that Divya said is gone.Actress In this situation, an actress who plays with Arnaav in support of Divya has told sensational information about what Arnaav did at the shooting spot.