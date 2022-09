மகனைக் குறித்து உருக்கமாக பேசிய கனிஹா... இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் மறைத்து..!! ரசிகர்களின் ஆறுதல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர் நீச்சல் சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்து வரும் கனிஹா தனது சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த சோகங்களை பற்றி பேசிய வீடியோ ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பிரசவம் என்பது பெண்களுக்கு மறுஜென்மம் என்று அனைவரும் சொல்வார்கள் ஆனால் அதை அனுபவித்து உணர்வுபூர்வமான வலியை பற்றி கனிஹா அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.

தான் கஷ்டப்பட்டு பெற்ற எடுத்த மகனுக்கு இதயத்தில் பிரச்சனை என்பதை தெரிந்து கொண்ட கனிஹா முதல் முறையாக குழந்தையை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாராம்.

English summary

Kaniha never showed the baby after birth. Several hours after the birth of the baby, the doctor came and suddenly drew a picture of a heart in a note book and showed it to him and said that your baby has a problem with his heart and he will not survive until tonight. After a seven-hour operation, the son was saved. Till now, Kaniha is still looking at Kaniha's son and says that he is her world.