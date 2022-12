சீரியல் முடிவிற்கு பிறகு ரோஜா கதாநாயகி வெளியிட்ட புகைப்படம்.. உருக்கமான வார்த்தைகள்.. குவியும் ஆதரவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த ரோஜா சீரியலின் கதாநாயகி பிரியங்கா நல்கரி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் புகைப்படம் ஒன்றை பகிர்ந்து தன்னுடைய வருத்தத்தை குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

ஆயிரம் எபிசோடுகளை தாண்டி சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த ரோஜா சீரியல் திடீரென முடிக்கப்பட்டதால் பிரியங்கா நல்கரி தமிழ் ரசிகர்களை அதிகமாக மிஸ் பண்ணுவதாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Priyanka Nalkari, the heroine of the Roja serial aired on Sun TV, has shared a photo on social media and expressed her grief.Priyanka Nalkari has said that she misses the Tamil fans a lot as the Roja serial which has been aired on Sun TV for more than a thousand episodes has ended suddenly.