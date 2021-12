அண்ணனின் கிப்ட் பார்த்து ஆர்ப்பரித்த அக்ஷரா....ஆனாலும் இது வேற லெவல் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு அக்ஷராவின் அண்ணன் செய்த செயல் அனைவரையும் ஈர்த்துள்ளது.

மதுரை அஷ்டமி சப்பர வீதி உலா: மக்களுக்கு படியளந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்

பாசத்தின் முன்பு எல்லாமே சிறுசுதான் என்று தற்போது அக்ஷராவும் அவருடைய அண்ணனும் நிரூபித்து இருக்கிறார்கள்.

English summary

The action taken by Akshara's brother after Big Boss left the house has attracted everyone.Akshara and her brother are now proving that before love everything was small.