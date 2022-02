பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தான் கத்துகிட்ட விஷயம் இதுதான்...அக்ஷராவின் அசத்தலான பேச்சு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் கலந்துகொண்ட அக்ஷரா ரெட்டி அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

அக்ஷரா ரெட்டி தான் இதுவரைக்கும் செய்யாததை முதல்முறையாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் தான் செய்துள்ளதாக கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Akshara Reddy, who is appearing in the fifth season of Bigg Boss, has spoken about the show.Akshara Reddy is claiming for the first time inside the Bigg Boss house that she has done what she has never done before.