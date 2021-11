அண்ணாச்சியின் அடுத்த டார்கெட் தாமரை தானா??அப்போ இந்த வாரம் வெளியேற்றம்!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரையை குறைகூற தொடங்கிய அண்ணாச்சியை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் யாருடன் வம்பு இழுக்கிறாரோ அவர் வெளியேறிய நிலையில் இந்த வாரம் தாமரையா என்று பலர் கேள்விகள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

தாமரைக்கு கட்டடத்தை கட்ட தொடங்கிய அண்ணாச்சிக்கு ஆதரவாக ராஜுவும் வந்து அமர்ந்து உள்ளார்.

ராஜு- பூ, அண்ணாச்சி- நார்...பங்கமாக கலாய்த்த பிரியங்கா

English summary

Now that Annachi is fighting Thamarai a Thamarai, fans are asking if his next target is Thamarai.