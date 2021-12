Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வந்த சர்வைவர் நிகழ்ச்சி முடிவடைந்ததால் அர்ஜுன் அடுத்த வேலையை தொடங்கிவிட்டார்.

மீண்டும் சர்வைவர் ஷோவை ஆரம்பித்த அர்ஜுன்... அம்மாடி இவ்வளவு வேலை பண்ணி இருக்காரா??

மாஸாக என்ட்ரி கொடுத்து வீட்டில் உள்ளவர்களை இவர் பாடாய்படுத்துவதை பார்த்து ரசிகர்கள் வாய்விட்டு சிரித்து வருகிறார்.

English summary

Arjun has started his next job as the Survivor show which aired on Zee Tamil is over.Fans have been laughing at him for giving Mass entry and making him sing at home.