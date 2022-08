அமீரால் பெருமைப்பட்ட அவருடைய குடும்பம்..காரணத்தைக் கேட்டு ரசிகர்கள் வாழ்த்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமான அமீருடைய குடும்பம் தற்போது வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

அமீரால் பெருமைப்பட்ட தருணத்தை பகிர்ந்து அவருடைய வளர்ப்பு குடும்பம் அமீருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறது.

அமீரின் குடும்பத்தோடு சேர்த்த அவருடைய ரசிகர்களும் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகிறார்கள்.

அப்படி போய் இப்படி மாறிய டி.டி.. கேள்விகளால் ரசிகர்களை குழம்ப விட்டு விட்டாரே

English summary

Ashraf posted a photo of Ashraf with Amir, Bhavani and Ramya Krishna on his Instagram page with the caption, "A moment I admire".After seeing this photo, many fans are congratulating