இனியாவை திட்டிய கோபி.. பாக்யாவிற்கு வரும் சந்தேகம்..ராதிகாவை பாராட்டிய தாத்தா..எதிர்பாராத திருப்பம்

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியாவை கோபி மார்க் குறைவாக எடுத்ததற்கு திட்டியதற்கு இனியா கோபியை மிரட்டுகிறார்.

இனியா விஷயத்தில் ராதிகாவின் முடிவை கோபியின் அப்பா ஈஸ்வரமூர்த்தி பாராட்டுகிறார்.

வர்ஷினியின் செயல்களை தெரிந்து கொண்ட பாக்கியா ஈஸ்வரியின் மீதும் சந்தேகம் படுகிறார்.

English summary

Iniya threatens Gopi for scolding Gopi for getting low marks in Baakkiyalakshmi serial.Gopi's father Ishwaramurthy appreciates Radhika's decision regarding Iniya.After knowing about Varshini's activities, Baakiya also gets suspicious of Ishwari.