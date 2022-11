பாக்யாவை பற்றி பேசிய இனியா.. சூழ்ச்சி செய்த கோபி..கடைசியில் இப்படி மாறிவிட்டாரே! புது கதை தொடக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியா மீண்டும் பாக்யாவை நினைத்து வருந்தியபடி அவரோடு செல்ல நினைக்கிறார். ஆனால் கோபி அனுப்பி வைக்க மனம் வராமல் புது நாடகத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்.

எழில் அமிர்தாவை தேடி போன இடத்தில் அவருக்கு அமிர்தாவின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியான தகவல்களை கூறியிருக்கின்றனர்.

கோபியின் அப்பாவின் செயல்களால் ராதிகா கோபத்தில் இருந்து வருகிறார்.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial aired on Vijay TV, Iniya regrets thinking of Baakkiya and wants to go with him. But Gobi did not feel like sending him away and started a new play.When Eshil went to look for Amrita, Amrita's family told him shocking information.Radhika is furious with Gopi's father's actions.