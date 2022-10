மெய்மறந்து பாக்கியாவை பாராட்டிய கோபி..கோபத்தில் ராதிகா எடுத்தமுடிவு..இரண்டுபக்கமும் இப்படி ஆயிடுச்சே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகா முன்பு கோபி பாக்யாவை பாராட்டி இருக்கிறார்.

என் முன்னாடியே பாக்கியாவை பாராட்டுகிறீர்களா என்று ராதிகா எடுத்த முடிவு யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக இருக்கிறது.

பாக்கிய லட்சுமியின் குடும்பமும் கொடைக்கானலுக்கு வந்ததை அறிந்த ராதிகா இனி இங்க இருக்க வேண்டாம் என்று ஊருக்கு கிளம்பியதற்கு கோபி அவரை சமாதானப்படுத்தி இருக்க வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Radhika has praised Gopi Bakkiya before in Bakkiyalakshmi serial. Radhika's decision to say whether she appreciates Bakkiya before me is unexpected. After knowing that Bakkiya Lakshmi's family has also come to Kodaikanal, Gopi convinces Radhika to leave the town saying that she should not stay here anymore.