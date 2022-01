பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: புகைவிட்டு புகைச்சலை ஏற்படுத்திய நான்கு போட்டியாளர்கள்..இவர்களும் இப்படியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் நான்கு போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்டதை பார்த்ததும் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

புகைப்பிடிக்கும் அறையில் நான்கு போட்டியாளர்கள் செய்த செயல் அனைவருக்கும் திகைப்பை கொடுத்திருக்கும் நிலையில் அதில் ஒரு பெண் போட்டியாளர் இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

The action of the four contestants in the smoking room has everyone and the presence of a female contestant in it has caused a stir.