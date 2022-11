ஹேமாவை தேடி அலையும் கண்ணம்மா.. அதிர்ச்சி கொடுத்த பாரதி... கடைசியில் இப்படி ஒரு முடிவா!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மா வீட்டில் இருந்த ஹேமா தன்னுடைய அப்பாவை தேடி வீட்டை விட்டு வெளியேறியதை அறிந்து கொண்ட கண்ணம்மா ஹேமாவை தேடித் திரிகிறார்.

டெஸ்ட் ரிசல்ட் பெறுவதற்காக டெல்லிக்கு சென்ற பாரதி தன்னுடைய போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்து விட்டார். இதனால் கண்ணம்மா அதிர்ச்சியாகி இருக்கிறார்.

English summary

In Bharthi Kannamma serial, Kannamma finds out that Hema, who was in Kannamma's house, has left the house in search of her father.Bharthi switched off her phone when she went to Delhi to get the test result. Kannamma is shocked by this.