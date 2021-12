என் கணவர் இருந்திருந்தால் இந்தப் பெயர் வராது, யார் கூடவாவது பேசினால்...?? பீல் பண்ண வைத்த பாவனி

Television

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் பாவனியை பற்றி பலர் தவறாக பேசியதை நினைத்து அவர் ஃபீல் பண்ணியை பார்த்து ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

என்னதான் பாவனி வெளியே சிரித்துக்கொண்டு இருந்தாலும் மனதிற்குள் எவ்வளவு வேதனைகள் இருக்கிறது என்று ரசிகர்களும் ஃபீல் பண்ணி வருகிறார்கள்.

தன்னுடைய கணவர் தன் கூட இல்லாததால் தான் அனைவரும் தன்னைப் பற்றி தவறாக நினைத்து பேசுகிறார்கள் என்று அவர் மனம் உருகி உள்ளார்.

