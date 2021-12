மீண்டும் முட்டிக்கொண்ட பாவனி, ராஜு...ரெஸ்பான்ஸ் தான் பிரச்சனையா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தரவில்லை என்று பாவனி போர்க்கொடி தூக்கி கொண்டிருக்கிறார்.

எதற்காக தரவேண்டும் என்று அடாவடியாக ராஜு கேள்வி கேட்டு அனைவரையும் அதிர வைத்திருக்கிறார்.

இவங்க பிரச்சனை முடியாதா என்று ரசிகர்கள் குழம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Bhavani is accusing me of not giving me any response. Raju then asked him why he should give it. When the fans saw Bhavani saying that i was not in this team how i could play without knowing what was going on in the match even though it was the same team, the fans were saying that there was a different level of fighting today.