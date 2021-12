பாவனி பேசிய ஒற்றை வார்த்தை... முதிர்ச்சியான பேச்சை பார்த்து ஆடிப்போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனி செய்வது தவறு என்று பல ரசிகர்கள் குறை கூறிக் கொண்டிருக்கும் போது நேற்று அவர் செய்த செய்கையை பார்த்து பலரும் வாயடைத்துப் போய் இருக்கின்றனர்.

இந்த வயதில் இவ்வளவு முதிர்ச்சியா என்று ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

48-வது நினைவு நினைவு தினம்.. தந்தை பெரியார் சிலைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை.. டுவிட்டரில் புகழாரம்!

எவ்வளவு கஷ்டங்களை பார்த்து இருந்தால் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பேச முடியும் என்று நெட்டிசன்கள் கூட தற்போது கூறி வருகின்றனர்.

English summary

While many fans are complaining that Bhavani is doing something wrong, many are speechless after seeing what he did yesterday.Fans are getting to feel so mature at this age.