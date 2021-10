பாவனியை பீல் பண்ண வைத்த போட்டியாளர்கள்.. வந்த வேலைய தொடங்கிட்டாங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒருவாரம் முடிவடைவதற்கு பிறகு தங்களுடைய குணங்களை காட்டத் தொடங்கிவிட்டார்கள் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்.

முகத்திரை கிழிந்து விட்டதா என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

போன வாரம் முழுக்க பேசிய பேச்சு என்ன ஆச்சு என நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கொளுத்தி போட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Bhavani's face changed when she heard Aikki nearby saying that nothing of the sort had happened while Bhavani Reddy was expressing her anguish to The Music Vani. His fans have been doing a lot of peeling when they noticed this. Moreover, many people have been supporting him in the comments.