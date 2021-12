சஞ்சீவின் அக்கா இவர் தான்... எதிர்பார்க்காத இறப்பு.. அக்கா மகளுக்கு தந்தையாக மாறிய சஞ்சீவ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சஞ்சீவ் தனது அக்காவைப் பற்றி உருக்கமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கூறியிருந்தார். அதைக் கேட்டு ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

சஞ்சீவ் அக்காவும் ஒரு நடிகை தான் என்பதை ரசிகர்கள் பலருக்கும் தெரியாமல் இருந்துள்ளது.

சஞ்சீவின் அக்காவின் இறப்புக்கான காரணம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்துள்ளது.

கண்கலங்கி கதறி அழுத சஞ்சீவ்... உணர்ச்சிவசப்படும் ரசிகர்கள்

English summary

Sanjeev had spoken eloquently about his sister on the Big Bash show. Fans have been peeling at hearing that.Many fans are unaware that Sanjeev Akka is also an actress.